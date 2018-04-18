Радио ИСКАТЕЛЬ – радио для тех, кто ищет свой путь, покоряет вершины и открывает новое.

Радио можно слушать онлайн абсолютно бесплатно в мобильных приложениях и на сайте, а также в городах вещания ИСКАТЕЛЯ. В нашем эфире играют хиты, проверенные временем — от The Rolling Stones до Аквариума. Западный и русский рок, авторская песня и информационные познавательные программы – вот основа эфира Искателя.

Наш девиз - знаменитая фраза из романа «Два капитана»: Бороться и искать! Найти и не сдаваться!

Нам хочется, чтобы каждый, кто впервые услышит Радио ИСКАТЕЛЬ, полюбил жизнь, полную приключений, путешествий, знаний и музыки.