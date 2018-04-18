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1 ноября

Подкасты

Всего 990

Программы эфира

Всего 14
Имеет Значение
Истории происхождения привычных нам слов рассказывает Михаил Кожухов, известный путешественник и телеведущий!
Пн-Пт 07:10 13:10 19:10
Искатели Нового
Ежедневно на Радио ИСКАТЕЛЬ - истории великих открытий великими людьми!
Пн-Вс 10:10 13:50 16:50 19:50
Искатели Побед
История наследий великих полководцев представляют собой серию программ “Искатели Побед” на Радио ИСКАТЕЛЬ.​
Пн-Пт 09:50 12:50 15:50 18:50 21:50
Искатели Успеха
Уникальные истории создания самых громких брендов современности.
Пн-Вс 07:50 10:50 16:10 21:10
Искатели. Планета
Вам не понадобятся визы! Уникальные туристические маршруты в самые неожиданные места планеты.
Пн-Вс 08:10 11:10 14:10 17:10 20:10
Искатели. Россия
Открываем для вас самые удивительные места страны, которую мы называем Родиной!
Пн-Вс 09:10 12:10 15:10 18:10
Лидеры России
Знакомимся с руководителями нового поколения из России!
Пн-Вс 09:30 13:10 18:10 21:10
Наши Искатели
Неизвестные факты из биографий Великих Людей. Их путь, их победы.
Пн-Вс 08:50 11:50 14:50 17:50 20:50
Школа Капитанов
Все о яхтенном спорте.
Чт, Сб 20:25 12:20

Авторы и ведущие

Всего 5

Михаил Кожухов

Автор цикла программы "Имеет значение" с Михаилом Кожуховым.

Путешественник, журналист-международник, телеведущий

Павел Картаев

Ведущий программ "Искатели Побед", "Искатели. Россия", "Искатели Нового".

Сергей Цветков

Автор серии программ "Искатели Побед" и "Наши Искатели".

Историк, писатель, популяризатор науки.

Григорий Кубатьян

Автор серии программ "Искатели. Планета".

Путешественник, автор книг. Искатель и мечтатель.

Евгений Голомолзин

Автор серии программ "Искатели. Россия".

Умеет прокладывать дороги там, где их нет.

Кто мы?

Радио ИСКАТЕЛЬ – радио для тех, кто ищет свой путь, покоряет вершины и открывает новое.

Радио можно слушать онлайн абсолютно бесплатно в мобильных приложениях и на сайте, а также в городах вещания ИСКАТЕЛЯ. В нашем эфире играют хиты, проверенные временем — от The Rolling Stones до Аквариума. Западный и русский рок, авторская песня и информационные познавательные программы – вот основа эфира Искателя.

Наш девиз - знаменитая фраза из романа «Два капитана»: Бороться и искать! Найти и не сдаваться!

Нам хочется, чтобы каждый, кто впервые услышит Радио ИСКАТЕЛЬ, полюбил жизнь, полную приключений, путешествий, знаний и музыки.

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